Львовский облсовет призвал Зеленского вернуть Бандере звание героя Украины

"Деятельность Бандеры символизирует целую эпоху борьбы Украины за собственное независимое государство".

Львовский облсовет призвал Зеленского вернуть Бандере звание героя Украины
Акция возле консульства в Киеве
Фото: Сергей Нужненко

Львовский областной совет призвал президента Владимира Зеленского вернуть Степану Бандере звание героя Украины, которое отобрал у него донецкий суд во времена Виктора Януковича.

"Деятельность Степана Бандеры символизирует целую эпоху борьбы Украины за свое независимое соборное государство, а его имя стало символом украинского национально-освободительного движения. Степан Бандера жил и боролся в то время, когда сама борьба выглядела безнадежной, а цель - недостижимой. Он в одинаковой степени противостоял как сталинскому, так и гитлеровскому режимам. И в конце концов именно Бандера победил. Украина стала независимой. А тоталитарные системы, которым он противостоял, исчезли", - говорится в заявлении, принятом на сессии облсовета в среду.

Депутаты Львовской области напомнили, что президент Виктор Ющенко в 2010 году присвоил Бандере звание героя Украины, но Донецкий окружной административный суд отменил указ, поскольку тот не являлся гражданином Украины.

Облсовет считает эту аргументацию неубедительной.

"В ХХ веке Украина находилась под оккупацией различных тоталитарных систем. На борьбу с этими системами встали настоящие герои Украины, главной целью своей жизни считавшие восстановление самостоятельности и независимости Украины. Признание этого огромного геройского поступка и заслуг, связанных с восстановлением, становлением и развитием независимой Украины, и является восстановлением исторической справедливости", - говорится в заявлении.

Поэтому депутаты просят Зеленского и Верховную Раду внести необходимые изменения в закон "О государственных наградах Украины" и указ "О звании Героя Украины" в части возможности присвоения статуса героя лицам, не имеющим или не имевшим гражданства Украины.

Напомним, что Львовский облсовет предыдущего созыва обращался с аналогичной просьбой к Петру Порошенко, но реальных шагов со стороны власти для возвращения звания героя Украины Бандере так и не было сделано.

Вряд ли это будет сделано и при Зеленском. В 2020 году в интервью "Украинской правде" Зеленский отказался рассказать о своем отношении к Бандере, чтобы не провоцировать общество.

Третий президент Виктор Ющенко в последний год своего правления подписал указ о присвоении Бандере звания героя Украины. Через несколько месяцев при Викторе Януковиче Донецкий окружной административный суд признал этот указ незаконным и отменил.

Степан Бандера родился в 1909 году в селе Старый Угринов (ныне - Калушский район Ивано-Франковской области) в семье местного священника. В 1940 году он возглавил Организацию украинских националистов.

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