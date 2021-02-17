Украина со следующей недели возвращается к адаптивному карантину (обновлено)

Украина уже со следующей недели вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Как и в прошлый раз, предусматриваются четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения. Подчеркну, решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться", - отметил Шмыгаль.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что "зеленый" будет устанавливаться при двух показателях. Первый - когда уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 областей не превышает 50% эпидпорога. Второй - когда коэффициент выявленных случаев коронавируса менее 5%.

"Почему мы выбрали именно два показателя? Потому что вы видите, что определенное количество людей не обращаются за тестированием, просто фиксируют, что у них есть респираторное заболевание, берут больничный", - пояснил он.

"Желтый" - базовый уровень для всей страны. Это те ограничения, которые были введены после январского локдауна и действуют сейчас, но послаблениями. В частности, можно будет проводить массовые мероприятия, если на одного человека отводят 4 кв. метра площади (ранее - 5). Можно ходить в учебные заведения группами более 20 человек. Кафе, бары, рестораны смогут работать до 24 часов (сейчас - до 23 часов).

"Оранжевый" - нет дополнительных ограничений, но этот уровень как светофор сигнализирует о приближении региона к "красному" уровню. Его будут вводить, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из показателей:

загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%;

количество тестирований ПЦР и на антиген в течение семи дней на 100 тыс. населения меньше 300;

количество госпитализаций по коронавирусу или с подозрением за 7 дней на 100 тыс. населения более 60;

коэффициент выявленных случаев ПЦР или антигеном более 20%;

рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На "оранжевом" уровне местные органы могут вводить дополнительные ограничения.

На "красный уровень" область переведут, если хотя бы два показателя будут превышены в течение трех дней. Будут действовать те же ограничения, как во время локдауна, то есть открытыми будут только сады и начальные классы, закроют заведения питания, непродовольственные магазины, спортзалы.

Об идее возвращения к адаптивному карантину в правительстве сообщили еще после окончания локдауна 25 января.

13 февраля заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что адаптивный карантин по-прежнему будет предусматривать четыре зоны.

Адаптивный карантин в Украине был введен еще в мае, а действовал он до середины ноября. Во время этого карантина все регионы были разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Еженедельно правительственная и региональная комиссии делали перераспределение по зонам в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

"Зеленая" зона предусматривала пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий при условии не более 1 человека на 5 квадратных метров; работу кинотеатров с заполненностью на 50%, перевозку пассажиров только в количестве, равном количеству сидячих мест.

Для "желтой" зоны (+ограничения "зеленой") запрещалось посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В "оранжевой" зоне (+ограничения "желтой") запрещалась деятельность заведений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений и ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах.

В "красной" зоне запрещалась работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность предприятий общественного питания, ТРЦ, бизнес-центров, магазинов.

В ноябре Кабмин решил отказаться от этого и ввел карантин выходного дня, когда фактический локдаун был только в течение субботы и воскресенья, а в будние дни по всей стране были ограничения "оранжевой" зоны.