Чернышов призвал ОСМД и владельцев частных домов более активно участвовать в программах по энергоэффективности

В настоящее время от ОСМД есть 380 заявок.

Чернышов призвал ОСМД и владельцев частных домов более активно участвовать в программах по энергоэффективности
Фото: Макс Требухов

16 февраля под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышова состоялось совместное совещание представителей Минрегиона, Фонда энергоэффективности и донорских организаций. Участники продолжили обсуждение процедуры упрощения разработки и запуска грантовых программ, которые финансируют международные партнеры нашего государства в рамках работы Фонда энергоэффективности, сообщает пресс-служба министерства.

При этом Алексей Чернышов отметил, что Фонд получил 380 заявок от ОСМД на проведение энергоэффективной модернизации многоквартирных домов по различным программам на сумму около 2,78 млрд грн, из которых 1,94 млрд грн - это грантовая часть.

«Мы должны сосредоточить свою деятельность на реализации уже поданных проектов. К началу отопительного сезона 2021-2022 должны быть завершены работы по энергоэффективности по большинству из них», - подчеркнул министр. Также он призвал представителей ОСМД и индивидуальных домохозяйств более активно участвовать в программах по энергоэффективности.

По словам министра, с началом 2021 года четко разграничиваются «теплые кредиты» и программа Фонда «Энергодом». Теперь программа «теплых кредитов» распространяется исключительно на поддержку индивидуальных домохозяйств, создает еще больше условий для того, чтобы граждане приобщались к программе «Энергодом».

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