Вторую очередь Музея Голодомора откроют ко Дню независимости

Новое здание музея должно быть готово принять экспозицию до 24 августа.

Вторую очередь Музея Голодомора откроют ко Дню независимости
Друга черга Музею Голодомору, візуалізація. Бюджет будівництва – 1,4 млрд грн
Фото: Nizio Design International

Вторая очередь Национального музея Голодомора-геноцида должна быть завершена к 30-летию независимости.

Об этом в интервью LB.ua сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

До 24 августа музей будет готов к тому, чтобы принять экспозицию.

"Этот долгострой наконец будет завершен", - пообещал министр.

Главной причиной того, что музей так долго строили, Ткаченко назвал "среднесрочную программу, видение того, что для нас является приоритетом", намекая на то, что культура долгое время таким приоритетом не была, и в этой сфере не происходило планирование финансирования на три года.

"Таких программ несколько. Под каждую есть конкретные шаги с конкретными планами по финансированию, - добавляет министр. - Эти программы обсуждаются с депутатами, и должна быть утверждена единая программа на три года вперед по каждому направлению, она обеспечит уникальное для этой страны слово "постоянство".

Напомним, строительство второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида стоит 1,3 млрд грн. Проект предусматривал создание целостного комплекса, посаженного на композиционную ось, объединяющую 1-ю и 2-ю очереди с выходом к транспортной магистрали и перспективой выхода к станции метро "Днепр".

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