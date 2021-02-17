СБУ передала в суд дело "луцкого террориста" Кривоша

Его будут судить за семью статьям Уголовного кодекса.

СБУ передала в суд дело "луцкого террориста" Кривоша
Фото: rivne.online

Служба безопасности Украины передала в суд дело "луцкого террориста" Максима Кривоша, который 21 июля 2020 года захватил автобус с заложниками в Луцке.

Об этом сообщили в СБУ и в Волынской областной прокуратуре.

45-летнего Кривоша будут судить по семи статьям Уголовного кодекса: захват заложников (ч. 2 ст. 147), теракт (ч. 1 ст. 258), заведомо ложное сообщение о минировании (ч. 1 ст. 259), незаконное обращение с оружием (ч.1 ч.2 ст. 263), принуждение работника транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей (ч. 1 ст. 280), незаконное завладение автобусом (ч. 3 ст. 289), посягательство на жизнь правоохранителей (в . 348).

В июле 2020 года ранее судимый Кривош захватил в центре Луцка рейсовый автобус "Красниловка-Берестечко" с тринадцатью пассажирами. Он удерживал людей около 12 часов, после чего сдался правоохранителям.

Кривош требовал от Владимира Зеленского опубликовать видео со словами "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем". Президент выполнил это требование.

В течение дня обвиняемый, как считает следствие, также стрелял из имеющегося у него оружия, взорвал гранату около служебного автомобиля полиции и бросил еще одну гранату в сторону правоохранителей.

С июля 2020 года Кривош находится под стражей.

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