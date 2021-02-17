В Минздраве говорят, что на регистрации в Украине есть три covid-вакцины. Среди них — Pfizer

Министерство здравоохранения Украины подали заявки о регистрации трех вакцин от коронавируса.

В Минздраве говорят, что на регистрации в Украине есть три covid-вакцины. Среди них — Pfizer
Фото: delo.ua

Министерство здравоохранения Украины подало заявки о регистрации трех вакцин от коронавируса. В частности, Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Что известно о вакцинах

«В» Единое окно «Минздрава Украины подано заявление о государственной регистрации вакцины Comirnaty производства Pfizer Manufacturing Belgium под обязательство для экстренного медицинского применения. Это уже третья вакцина, регистрация которой началась на территории Украины. Сейчас на регистрации вакцины от covid-19 от Oxford/AstraZeneca и Sinovac», — заявил министр Максим Степанов.

При этом он отметил, что Минздрав прилагает максимум усилий, чтобы украинцы быстрее получили доступ к европейским вакцинам.

Ситуация с заболеваемостью в Украине

4286 новых случаев коронавирусной болезни covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 февраля 2021 года.

За все время пандемии в Украине заболело — 1280904, а выздоровело — 1128895.

Напомним

Ранее Степанов заявил, что вакцинация от covid-19 в Украине может начаться на следующей неделе. По его словам, возникли сложности «логистического и бюрократического» характера.

Ранее Степанов обещал начать вакцинацию от коронавируса уже на этой неделе. Он уверял, что в Индии началась отгрузка covid-вакцин для Украины.

16 февраля компания Pfizer подала документы на регистрацию своей вакцины от covid-19 в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Депутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавирусаДепутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавируса
В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковидаВ украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида
Пожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозренияхПожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозрениях
Умер посол Украины в КитаеУмер посол Украины в Китае
Блок рекламы


Похожие новости
Хакеры из КНДР пытались похитить информацию о вакцине PfizerХакеры из КНДР пытались похитить информацию о вакцине Pfizer
Степанов: первая партия вакцины ожидается в Украине 16-17 февраляСтепанов: первая партия вакцины ожидается в Украине 16-17 февраля
Тарифы на медицинские услуги в Украине станут вышеТарифы на медицинские услуги в Украине станут выше
Шмыгаль прокомментировал завершение миссии МВФ в УкраинеШмыгаль прокомментировал завершение миссии МВФ в Украине
Миссия МВФ безрезультатно завершила работу в УкраинеМиссия МВФ безрезультатно завершила работу в Украине
Европарламент признал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине, - КабминЕвропарламент признал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине, - Кабмин
Под ОАСК с дымовыми шашками протестовали из-за отмены переименования Московского проспекта в честь БандерыПод ОАСК с дымовыми шашками протестовали из-за отмены переименования Московского проспекта в честь Бандеры
ОАСК отменил решение о переименовании проспекта в Киеве в честь Бандеры (обновлено)ОАСК отменил решение о переименовании проспекта в Киеве в честь Бандеры (обновлено)
Sinovac подала заявку о регистрации в Украине вакцины от ковидаSinovac подала заявку о регистрации в Украине вакцины от ковида
США передали Украине 10 патрульных катеров и 70 надувных лодокСША передали Украине 10 патрульных катеров и 70 надувных лодок
Последние новости
Подгружаем последние новости