В Минздраве говорят, что на регистрации в Украине есть три covid-вакцины. Среди них — Pfizer

Министерство здравоохранения Украины подали заявки о регистрации трех вакцин от коронавируса.

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Министерство здравоохранения Украины подало заявки о регистрации трех вакцин от коронавируса. В частности, Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

«В» Единое окно «Минздрава Украины подано заявление о государственной регистрации вакцины Comirnaty производства Pfizer Manufacturing Belgium под обязательство для экстренного медицинского применения. Это уже третья вакцина, регистрация которой началась на территории Украины. Сейчас на регистрации вакцины от covid-19 от Oxford/AstraZeneca и Sinovac», — заявил министр Максим Степанов.

При этом он отметил, что Минздрав прилагает максимум усилий, чтобы украинцы быстрее получили доступ к европейским вакцинам.

Ситуация с заболеваемостью в Украине

4286 новых случаев коронавирусной болезни covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 февраля 2021 года.

За все время пандемии в Украине заболело — 1280904, а выздоровело — 1128895.