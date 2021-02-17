В Минздраве говорят, что на регистрации в Украине есть три covid-вакцины. Среди них — Pfizer
Министерство здравоохранения Украины подали заявки о регистрации трех вакцин от коронавируса.
Министерство здравоохранения Украины подало заявки о регистрации трех вакцин от коронавируса. В частности, Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
Что известно о вакцинах
«В» Единое окно «Минздрава Украины подано заявление о государственной регистрации вакцины Comirnaty производства Pfizer Manufacturing Belgium под обязательство для экстренного медицинского применения. Это уже третья вакцина, регистрация которой началась на территории Украины. Сейчас на регистрации вакцины от covid-19 от Oxford/AstraZeneca и Sinovac», — заявил министр Максим Степанов.
При этом он отметил, что Минздрав прилагает максимум усилий, чтобы украинцы быстрее получили доступ к европейским вакцинам.
Ситуация с заболеваемостью в Украине
4286 новых случаев коронавирусной болезни covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 февраля 2021 года.
За все время пандемии в Украине заболело — 1280904, а выздоровело — 1128895.
Напомним
Ранее Степанов заявил, что вакцинация от covid-19 в Украине может начаться на следующей неделе. По его словам, возникли сложности «логистического и бюрократического» характера.
Ранее Степанов обещал начать вакцинацию от коронавируса уже на этой неделе. Он уверял, что в Индии началась отгрузка covid-вакцин для Украины.
16 февраля компания Pfizer подала документы на регистрацию своей вакцины от covid-19 в Украине.