Фюрер РФ впервые прокомментировал закрытие "телеканалов Медведчука"

"Три ведущих канала прихлопнули... и все молчат".

Президент РоSSии Владимир Путин впервые прокомментировал закрытие информационных телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik, связанных с его кумом Виктором Медведчуком.

"В Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу", - цитирует Путина роSSийское информационное агентство ТАСС.

Путин сказал, что это пример "двойных стандартов" в понимании свободы слова.

Президент РоSSии также раскритиковал Латвию, где недавно запретили ретрансляцию многих роSSийских телеканалов.

"Взяли в один удар 16 наших средств массовой информации, прихлопнули и тишина... Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу и оценки того, что там происходит в Европе со свободой слова? Нет, никаких оценок нет. Вроде так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, - это не пропаганда. А что это тогда? Это инструменты достижения их геополитических целей в данном случае в отношении нашей страны", - сказал Путин во время виртуальной встречи с руководителями фракций Госдумы.

По мнению Путина, РоSSия "должна иметь это в виду".

Напомним, что 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (близкий соратник Виктора Медведчука) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube.