ФСБ в четыре утра пришла с обысками в дома крымских татар

Оккупанты объяснили действия уголовным делом по ст. 205.5 УК РоSSии - организация и участие в террористической организации.

В Крыму оккупанты устроили массовые обыски в домах крымских татар в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе. Обыски начались приблизительно в четыре часа утра 17 февраля.

По данным "Крымской солидарности", речь идет о семи домах, сообщила в Facebook активистка, жена политзаключенного Муминэ Салиева.

"Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкбабов, Азамат Эюпов, Шихаметов Яшар и Абдулборий Махамадаминов уже задержаны ФСБ после проведения следственных действий в их домах. Обыски по месту жительства Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова продолжаются", - сообщила она.

Фото: Mumine Saliyeva

Она добавила, что в ФСБ объяснили обыски уголовным делом по ст. 205.5 УК РоSSии - организация и участие в террористической организации.

Среди задержанных есть активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство", а Эюпов - участник протестов крымских татар, которые прошли в Москве в 2019 году. Салиев считает, что обыски являются местью ФСБ за активизм и мирные протесты из-за репрессий.

Напомним, что 31 августа 2020 года роSSийские силовики устроили обыски в домах крымских татар, в частности, журналиста Айдера Кадырова. Всего ФСБ задержала четырех человек.

Оккупанты часто инкриминируют крымским татарам причастность к терроризму за принадлежность к религиозной ячейке "Хизб ут-Тахрир". Она на территории РоSSии и оккупированного Крыма считается террористической организацией.