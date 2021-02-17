Администрация Байдена начала переговоры с Германией по "Северному потоку-2" - WSJ

Среди вопросов, которые поднимаются, "угрозы санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода "Северный поток-2", предназначенного для транспортировки роSSийского газа в Германию по дну Балтийского моря.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, близких к переговорам.

По словам одного из немецких чиновников, среди вопросов, которые поднимаются, "угрозы санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Во вторник в администрации Байдена истекает срок, в течение которого необходимо подать список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США , направленные на остановку газопровода "Северный поток-2". Эти компании могут стать потенциальными объектами санкций США .

Администрация Байдена также может отказаться от применения санкций в соответствии с положением о национальных интересах. Это может позволить США восстановить отношения с Германией, которая является важным союзником Соединенных Штатов на европейском континенте.

Подводный трубопровод "Северный поток-2" завершен более чем на 90%. Строительство активно возобновилось 6 февраля, более чем через год после того, как оно было остановлено из-за противодействия со стороны администрации Трампа и актов Конгресса, которые инициировали санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в проекте.

Администрация Байдена пока не ввела требуемых законом санкций. 13 февраля двое американских сенаторов Джим Риш (республиканец) и Джин Шагин (демократка) призвали администрацию Байдена применить санкции, направленные на блокирование проекта газопровода "Северный поток-2".