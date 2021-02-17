Администрация Байдена начала переговоры с Германией по "Северному потоку-2" - WSJ

Среди вопросов, которые поднимаются, "угрозы санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Администрация Байдена начала переговоры с Германией по "Северному потоку-2" - WSJ
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: nord-stream2.com

Администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода "Северный поток-2", предназначенного для транспортировки роSSийского газа в Германию по дну Балтийского моря.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, близких к переговорам.

По словам одного из немецких чиновников, среди вопросов, которые поднимаются, "угрозы санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Во вторник в администрации Байдена истекает срок, в течение которого необходимо подать список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США, направленные на остановку газопровода "Северный поток-2". Эти компании могут стать потенциальными объектами санкций США.

Администрация Байдена также может отказаться от применения санкций в соответствии с положением о национальных интересах. Это может позволить США восстановить отношения с Германией, которая является важным союзником Соединенных Штатов на европейском континенте.

Подводный трубопровод "Северный поток-2" завершен более чем на 90%. Строительство активно возобновилось 6 февраля, более чем через год после того, как оно было остановлено из-за противодействия со стороны администрации Трампа и актов Конгресса, которые инициировали санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в проекте.

Администрация Байдена пока не ввела требуемых законом санкций. 13 февраля двое американских сенаторов Джим Риш (республиканец) и Джин Шагин (демократка) призвали администрацию Байдена применить санкции, направленные на блокирование проекта газопровода "Северный поток-2".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Депутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавирусаДепутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавируса
В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковидаВ украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида
Пожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозренияхПожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозрениях
Умер посол Украины в КитаеУмер посол Украины в Китае
Блок рекламы


Похожие новости
Заместитель пресс-секретаря Джо Байдена подал в отставкуЗаместитель пресс-секретаря Джо Байдена подал в отставку
В Сенате США призвали Байдена заблокировать строительство "Северного потока-2"В Сенате США призвали Байдена заблокировать строительство "Северного потока-2"
Заявление Печерского суда о непринятии решения по так называемому делу Байдена-Порошенко - манипуляция, - ГолованьЗаявление Печерского суда о непринятии решения по так называемому делу Байдена-Порошенко - манипуляция, - Головань
Переговоры политической подгруппы ТКГ по Донбассу пробуксовывают с августа 2020 года, - ОБСЕПереговоры политической подгруппы ТКГ по Донбассу пробуксовывают с августа 2020 года, - ОБСЕ
В США призвали Байдена расширить санкции против "Северного потока-2"В США призвали Байдена расширить санкции против "Северного потока-2"
Шимкив: свободный доступ к вакцинам от COVID-19 появится не раньше начала 2022 годаШимкив: свободный доступ к вакцинам от COVID-19 появится не раньше начала 2022 года
Движение SaveФОП устроило самую крупную протестную акцию с начала годаДвижение SaveФОП устроило самую крупную протестную акцию с начала года
ПророSSийская сеть в Украине становится все шире, и это затрудняет дипломатические усилия по Донбассу, - советник БайденаПророSSийская сеть в Украине становится все шире, и это затрудняет дипломатические усилия по Донбассу, - советник Байдена
Через два дня после инаугурации Байдена в Украине открыли еще два уголовных дела против Байдена и Порошенко, - ГолованьЧерез два дня после инаугурации Байдена в Украине открыли еще два уголовных дела против Байдена и Порошенко, - Головань
Беларусь внезапно начала проверку боеготовности войскБеларусь внезапно начала проверку боеготовности войск
Последние новости
Подгружаем последние новости