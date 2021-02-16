В Национальный заповедник "Бабий Яр" назначат нового руководителя

В Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" готовят смену руководства.

Исполняющей обязанности директора хотят назначить юристку Розу Тапанову. Госпожа Тапанова подтвердила в разговоре с LB.ua, что готовится решение по ее назначению - в какой форме, пока еще неизвестно. Она также отметила, что, если объявят конкурс на должность директора заповедника, она подаст свою кандидатуру. На вопрос, как она оказалась среди претенденток на должность, ответила, что "наверное, потому что интересуюсь этой темой".

Роза Тапанова – юрист, свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью получила в 2005 году. Окончила Киево-Могилянская Академия, как отмечается на сайті LegalHub. Там же отмечается, что она является "специалистом по всем вопросам, касающимся строительства и операций с недвижимостью, а также финансирования и инвестиций". Тапанова работала в адвокатском объединении "Международная юридическая компания", учредителем и совладельцем которой до 2019 года был глава Офиса президента Андрей Ермак.

С 2011 года директором Национального заповедника "Бабий Яр" является Борис Глазунов. Его, по информации LB.ua, собираются оставить заместителем директора. В разговоре с LB.ua он подтвердил, что готовится решение по назначению Розы Тапановой, а сам написал заявление на увольнение.

Отметим, что приказ о назначении и.о. директора должен издать министр культуры, поскольку заповедник является государственным, а на должность директора должен быть проведен конкурс. До сегодняшнего дня конкурсы на государственные должности были остановлены из-за пандемии коронавируса – парламент принял решение о возобновлении конкурсов на государственную службу.

На территории Национального заповедника находится здание бывшей конторы еврейского кладбища, где идет ремонт - к 80-летию трагедии там должны открыть государственный Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра.

Напомним, что на территории урочища существует еще один проект мемориализации жертв расстрелов Бабьего Яра, который является частным - художественным руководителем там является роSSийский кинорежиссер Илья Хржановский, а гендиректором – украинский менеджер Максим Яковер.