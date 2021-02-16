Степанов допустил перенос старта вакцинации на начало следующей недели

Кампания вакцинации в Украине должна была начаться 15 февраля.

Степанов допустил перенос старта вакцинации на начало следующей недели
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, по результатам последних переговоров с поставщиками вакцин, делать прививки в Украине начнут в конце нынешней - начале следующей недели.

Об этом он сказал во время онлайн-конференции, организованной Американско-украинским деловым советом, передает Укринформ.

"Я могу уверенно заявить, что мы начнем в феврале вакцинацию. Скорее всего, это будет либо конец этой недели, или начало следующей", - отметил министр.

Степанов подчеркнул, что говорит это по результатам последних переговоров, которые он "буквально утром провел с компанией-поставщиком".

Министр также заверил, что Украина "будет обеспечивать бесплатную вакцинацию для всех категорий населения, но просто в определенной очереди". В этой связи он отметил, что в первую очередь прививки будут получать медики, работающие с больными COVID-19. За ними будет вакцинирован "весь без исключения" медицинский персонал в Украине, в том числе в частных медучреждениях.

Ранее во вторник Степанов заявил, что кампания вакцинации в Украине, которая должна была начаться 15 февраля, задержалась из-за технических проблем логистического характера.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее заявлял, что Украина рассчитывает с 15 февраля получить 500 тысяч доз вакцин AstraZeneca.

Между тем министр здравоохранения Максим Степанов 15 февраля сообщил, что первая партия вакцины против коронавируса ожидается в Украине 16-17 февраля. Он заверил, что прививки начнут делать с первых часов после доставки вакцины в Украину.

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