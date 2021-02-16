Верховная Рада приравняла цифровые документы в "Дие" к бумажным

Речь идет об удостоверении водителя, свидетельстве о регистрации транспорта и автогражданке.

Изменения в закон "О дорожном движении", которые сегодня поддержала Верховная Рада, дают возможность водителям использовать электронные документы в приложении "Дия" наравне с бумажными.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, речь идет об удостоверении водителя, свидетельстве о регистрации транспорта и автогражданке.

"Верховная Рада Украины поддержала изменения в Закон Украины "О дорожном движении". Теперь водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (автогражданку) полицейскому для подтверждения своей личности и права на вождение", - говорится в сообщении.

Закон вступит в силу после его опубликования.

Напомним, в апреле прошлого года Кабинет Министров принял постановление о реализации экспериментального проекта по отображению паспортной информации в мобильном приложении "Дия". Теперь паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

В октябре 2020 года НБУ разрешил открывать банковский счет с "паспортом в смартфоне".