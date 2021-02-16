Оккупированная РоSSией территория ОРДЛО на 1,4 тыс. кв. км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, - Гармаш

Этот вопрос не менее важен, "чем определение сторон конфликта".

Оккупированная Россией территория Донецкой и Луганской областей на 1,4 тысячи кв. км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях.

Об этом рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

"Мы по-прежнему пытаемся выяснить у представителей РоSSии, какую же территорию они понимают под понятием "ОРДЛО". Потому что та, что, по факту, была захвачена роSSийскими НВФ, на 1400 кв. км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, и на какую тогда территорию распространяются Минские договоренности - остается непонятным", - пояснил журналист.

По его словам, этот вопрос не менее важен, "чем определение сторон конфликта".

"Но и здесь мы не получаем четкого ответа, хотя он и записан в Минских соглашениях. Москва обладает поразительной способностью становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать. Особенно если речь о подписанных ею же договоренностях...", - добавил Сергей Гармаш.