Возвращение к адаптивному карантину правительство рассмотрит 17 февраля - Мокан
Речь идет о введении четырех зон.
Кабинет Министров рассмотрит возвращение к адаптивному карантину на ближайшем заседании правительства 17 февраля.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Укринформ.
"Это решение готовится на ближайшее заседание правительства. Дискуссии по нему продолжаются", - сказал Мокан.
По его словам, планируется продолжение карантина и режима чрезвычайной ситуации еще на два месяца - до мая, и при этом введение зонального адаптивного карантина с четырьмя зонами.
По умолчанию будет действовать режим "желтой зоны", а в случае ухудшения ситуации с сигнальными показателями будет переход в "оранжевую зону" с соответствующими решениями региональных комиссий.
"Красная зона" будет вводиться в случае сильной нагрузки на систему здравоохранения.
"Уверен, что завтра более подробно будет сказано все об адаптивном карантине. В любом случае о карантине выходного дня речь не идет, речь идет о введении четырех зон", - подчеркнул он.
Как сообщали, желтая зона предусматривает те ограничения, которые действуют сейчас.
Ограничение красной зоны - это ограничения, введеные во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если два из пяти определенных показателей будут держаться три дня подряд.
Речь о таких показателях:
1. Загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%;
2. Количество госпитализаций более 60 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;
3. Рост количества госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;
4. Количество ПЦР за 7 дней не менее 300 на 100 тысяч населения;
5. Коэффициент выявления случаев среди протестированных более 20%.
Если в течение семи дней будет держаться только один показатель - это оранжевый уровень.
Зеленая зона предусматривает отмену всех действующих ограничений. Она будет вводиться в случае достижения двух показателей: уровень заболеваемости ОРЗ не менее чем в 13 областях не превышает 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области, и коэффициент выявленных случаев не превышает 5%.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продолжат до 30 апреля, и, скорее всего, это не конечный срок.