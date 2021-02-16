Возвращение к адаптивному карантину правительство рассмотрит 17 февраля - Мокан

Кабинет Министров рассмотрит возвращение к адаптивному карантину на ближайшем заседании правительства 17 февраля.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Укринформ.

"Это решение готовится на ближайшее заседание правительства. Дискуссии по нему продолжаются", - сказал Мокан.

По его словам, планируется продолжение карантина и режима чрезвычайной ситуации еще на два месяца - до мая, и при этом введение зонального адаптивного карантина с четырьмя зонами.

По умолчанию будет действовать режим "желтой зоны", а в случае ухудшения ситуации с сигнальными показателями будет переход в "оранжевую зону" с соответствующими решениями региональных комиссий.

"Красная зона" будет вводиться в случае сильной нагрузки на систему здравоохранения.

"Уверен, что завтра более подробно будет сказано все об адаптивном карантине. В любом случае о карантине выходного дня речь не идет, речь идет о введении четырех зон", - подчеркнул он.

Как сообщали, желтая зона предусматривает те ограничения, которые действуют сейчас.

Ограничение красной зоны - это ограничения, введеные во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если два из пяти определенных показателей будут держаться три дня подряд.

Речь о таких показателях:

1. Загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%;

2. Количество госпитализаций более 60 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

3. Рост количества госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;

4. Количество ПЦР за 7 дней не менее 300 на 100 тысяч населения;

5. Коэффициент выявления случаев среди протестированных более 20%.

Если в течение семи дней будет держаться только один показатель - это оранжевый уровень.

Зеленая зона предусматривает отмену всех действующих ограничений. Она будет вводиться в случае достижения двух показателей: уровень заболеваемости ОРЗ не менее чем в 13 областях не превышает 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области, и коэффициент выявленных случаев не превышает 5%.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продолжат до 30 апреля, и, скорее всего, это не конечный срок.