Зеленский создал Консультативный совет по вопросам развития общего среднего образования

Соответствующий указ глава государства подписал 16 февраля.

Зеленский создал Консультативный совет по вопросам развития общего среднего образования
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования.

Соответствующий указ №55/2021 глава государства подписал 16 февраля.

Проект Консультативного совета был предложен руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Деятельность Консультативного совета является открытой и гласной, информация о ее деятельности размещается на веб-сайте официального интернет-представительства главы государства, информирует пресс-служба президента.

Согласно документу, Консультативный совет создается как консультативно-совещательный орган при главе государства.

Основными задачами Консультативного совета являются мониторинг современного образовательного пространства, состояния реформирования системы общего среднего образования, анализ законодательства Украины в этой сфере.

Консультативный совет будет готовить предложения по обеспечению доступности и высокого качества общего среднего образования, прав участников образовательного процесса, совершенствование законодательства Украины об общем среднем образовании и актуализации его основных задач.

Среди задач совета - обеспечение инновационного развития общего среднего образования, формирование компетентностей соискателей образования, оценивания результатов обучения учащихся, обеспечение профессионального развития учителей, соблюдение гарантий государства по, в частности, оплате труда, социальному и пенсионному обеспечению и тому подобное.

Также совет будет заниматься развитием государственно-частного партнерства в сфере образования, способствовать координации центральной и местной власти, предприятий и учебных заведений по развитию современной и безопасной образовательной среды.

Президент этим указом также утвердил состав Консультативного совета по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования. Возглавил совет народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин.

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