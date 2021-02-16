Витренко сможет в течение 60 дней исполнять обязанности министра с ограниченными полномочиями

Юрий Витренко сможет в течение 60 дней исполнять обязанности министра по вопросам энергетики с ограниченными полномочиями после вступления в силу закона 4531. Новый "отсчет" в 60 дней начнется после вступления в силу закона.

Об этом в комментарии LB.ua заявила соавтор закона, народный депутат фракции "Батькивщина" Алена Шкрум.

"Принятый в целом сегодня закон 4531 имеет две положительные составляющие. Во-первых, мы восстановили конкурсные процедуры на должности государственной службы и об объявлении конкурсов на должности, на которые были проведены доборы. Что было раньше отменено «под шумок» пандемии коронавируса. Мы также сделали невозможным увольнение государственных служащих категории «А» по политически мотивированным решениям. Что очень важно. Потому что люди и так не хотят идти работать на госслужбу на три месяца, чтобы их потом с политической мотивировкой уволили", - заявила она.

В то же время, по ее словам, ко второму чтению в законопроект "пытались добавить ложку дегтя", а именно по расширению полномочий министра в статусе "исполняющего обязанности". И это касалось не только продления полномочий с 30 до 60 дней. Поправками предлагалось дать и.о. министров расширенные полномочия.

В частности, предлагали дать право определять приоритеты работы министерства, планы работы, утверждать отчеты об их выполнении, вносить премьеру предложения о назначении на должности первого заместителя министра, заместителей министров. А также назначать и увольнять руководителей предприятий, находящихся в сфере управления министерства, принимать решения по их поощрению и привлечению к дисциплинарной ответственности, отменять полностью или в отдельной части акты территориальных органов министерства, задавать вопросы о вознаграждении и привлечении к дисциплинарной ответственности первого заместителя, заместителей министров и госсекретаря; определять обязанности первого заместителя министра, заместителей министра, распределять полномочия между чиновниками. Кроме того - принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство, и подписывать приказы министерства.

Шкрум подчеркнула, что именно такую редакцию "поддерживали некоторые депутаты из «Слуги народа»". Но в итоге был принят компромиссный вариант закона.

"Я вообще не хочу говорить, что этот закон о Витренко. Но, если уж так говорить, то принятый закон не имеет обратной силы. Поэтому со дня, когда он вступит в силу, для того же Витренко начнется срок в 60 дней, но с ограниченными полномочиями. Хотя сейчас у него их вообще нет. А так они будут ограничены. По крайней мере, чтобы он мог выплачивать зарплату людям. И это вполне правильно. Здесь мы «переборщили» несколько с предыдущими правками. Но у него все равно не будут полномочия министра, потому что он не назначен Радой", - пояснила депутат.

Шкрум также подчеркнула, что в окончательной редакции была поддержана правка, запрещающая возложение обязанностей министра на человека, кандидатура которого была отклонена парламентом на соответствующую должность.

Текст правки: "Если должность министра вакантна, запрещается возложение на первого заместителя министра и заместителей министра исполнения обязанностей министра, определенных пунктами 5, 7, 8, 9, 12, 121 части второй статьи 8 настоящего Закона. Если должность министра вакантна более 60 дней, запрещается возложение на первого заместителя министра, заместителей министра исполнения обязанностей министра, определенных пунктами 1 (кроме возглавления министерства), 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 121, 14, 15, 21, 24, 27 части второй статьи 8 настоящего Закона, а также пунктами 3, 6, 7, 8, 11, 12, 21 части второй статьи 18 настоящего Закона. Запрещается возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой этого созыва".

То есть, учитывая, что закон не имеет обратной силы, если кандидатуру Витренко внесут в Раду в третий раз и провалят, то на него нельзя будет возлагать обязанности "и.о.". Однако это не помешает вносить его кандидатуру на рассмотрение Рады снова.

"Но Витренко могут внести хоть четвертый раз в Раду. Это не будет проблемой. Этот закон вообще не о Витренко. Дискуссия должна быть о том, почему у нас было так много "и.о." министров в различных правительствах, того же Гройсмана. Никто за них не отвечал. Они пришли, а потом уехали. Так не должно быть. Просто Витренко стал ярким примером в этой всей ситуации", - добавила Шкрум.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии LB.ua подчеркнул, что "принятые изменения в закон касаются только центральных органов исполнительной власти. Но никак не касаются органов с особым статусом, в частности регуляторов".

Напомним, что Рада проголосовала только за небольшое расширение полномочий - поправку, которая дает право и.о министра принимать решение о распоряжении бюджетными средствами и подписывать приказы министерства, в случае если он находится в статусе и.о. до 60 дней. В первую очередь это было сделано с той целью, чтобы Витренко смог подписать приказы о выплате задолженности по зарплатам шахтерам.