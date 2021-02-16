Светлану Остапу избрали главой наблюдательного совета НСТУ

16 февраля Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрал главу наблюдательного совета НСТУ и секретаря наблюдательного совета НСТУ.

Главой наблюдательного совета НСТУ стала Светлана Остапа. Ее поддержали 9 членов наблюдательного совета НСТУ. За Максима Кречетова проголосовали 6 членов наблюдательного совета, информирует Детектор Медиа.

Секретарем наблюдательного совета НСТУ стал Вадим Миський, дважды бывший секретарем наблюдательного совета в первой каденции наблюдательного совета НСТУ. Его кандидатуру поддержали 14 членов наблюдательного совета НСТУ.

Главу и секретаря наблюдательного совета НСТУ выбрали сроком на два года.

В заседании приняли участие 15 членов наблюдательного совета НСТУ, двое из них были на заседании в онлайн-режиме и объявляли свой выбор публично. Другие члены НС голосовали, заполняя бюллетени.

Также на заседании присутствовали представители международного сообщества, в частности Офиса Совета Европы, Представительства Евросоюза и посольств, глава НСТУ Зураб Аласания, члены НСТУ Николай Чернотицкий и Инна Гребенюк, другие члены правления НСТУ приняли участие в заседании в онлайн-режиме.

Светлана Остапа - заместитель шеф-редактора "Детектор медиа", заслуженная журналистка Украины, член общественного совета при Комитете по вопросам свободы слова и информационной политики; член общественного совета при Госкомтелерадио, член Комиссии по журналистской этике.

25 марта 2019 года ее избрали главой наблюдательного совета НСТУ, выполняла свои обязанности до 19 января 2021 года.