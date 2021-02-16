Дело в отношении экс-мэра Славянска рассматривают с самого начала в пятый раз.

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в сепаратизме, утверждает, что не призывала к отделению города от Украины. Во время заседания в Орджоникидзевском райсуде Харькова 16 февраля Штепа назвала себя "настоящим патриотом".

Давая показания, экс-мэр Славянска несколько раз плакала, а выдвинутые ей обвинения называла чушью, бессмыслицей и политическим заказом, информирует "Интерфакс-Украина".

"Ви сьогодні розглядаєте справи щодо сепаратизму проти справжнього патріота, єдиної жінки, яка боролася за те, щоб не було війни", - заявила Штепа.

Она утверждает, что была вынуждена дать интервью роSSийским СМИ , в котором одобряла аннексию Крыма и действия президента РФ Владимира Путина, а также выступить на митинге 9 мая 2014 года, поскольку на тот момент находилась в плену боевиков, которые ее неоднократно избивали и угрожали в случае отказа расстрелять ее семью.

Штепа также настаивает, что до того, как попала в плен, неоднократно информировала о сложной ситуации в городе и.о. президента Украины Александра Турчинова, премьер-министра Арсения Яценюка и других руководителей государства, а все свои действия согласовывала с главой Донецкой ОГА Сергеем Тарутой.

"Обвинительный акт сфабрикован и является политическим заказом, цель которого - скрыть истинных виновников войны в Украине и переложить развязывание войны на меня", - сказала Штепа.

Она рассказывала о событиях весны и лета 2014 года около трех часов. Сейчас Штепу допрашивают гособвинители.

Дело в отношении экс-мэра Славянска рассматривают с самого начала в пятый раз.

Напомним, 20 января Штепу поместили под ночной домашний арест до 19 марта. 28 января судебное заседание по делу Штепы снова перенесли. Накануне она подала ходатайство, что не сможет присутствовать из-за занятости в Славянском горсовете.

Штепа возглавляла Славянск в 2010-2014 годах. При ее нахождении в должности город захватили роSSийские боевики во главе с террористом Игорем Гиркиным. В 2014 году Штепа призвала президента РоSSии Владимира Путина войти в Славянск и "защитить ее как женщину". Она также поблагодарила Путина за то, что вошел в Крым.

Штепу задержали 13 июля 2014 года и обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей, и в создании террористической группы или организации. Также против нее выдвинуто обвинение в призывах к изменению границ территории Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.

Сама Штепа заявляет, что она "никого не предавала, а выполняла свой гражданский долг" и добилась освобождения 278 заложников.

С 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания. В ноябре, по словам адвоката, Штепу госпитализировали с инсультом, однако вскоре перевели на амбулаторное лечение. Затем заседание должно было состояться 4 марта 2019 года, но из-за госпитализации Штепы в связи с обострением хронической болезни суд перенес заседание на 12 марта. Это заседание тоже перенесли, потому что Штепа снова попала в больницу.

В апреле Штепа явилась в суд, но не приехали все три ее адвоката. Причиной неявки обвиняемой на заседание 15 апреля она указала консультацию в киевском кардиоцентре. В мае суд Харькова перенес заседание из-за того, что судьи ушли в отпуск.

В июле 2020-го заседание вновь перенесли, поскольку Штепа снова оказалась в больнице.

С 10 ноября 2015 года мэр Славянска - глава местной организации "Оппозиционного блока" Вадим Лях. На своих агитационных бордах он размещал слова "Любить Славянск, как Неля".