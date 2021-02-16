Институт книги профинансировал 53 перевода произведений украинских авторов в 2020-м

Для реализации программы в 2020 году было использовано 4,6 млн грн.

Украинский институт книги в 2020 году финансово поддержал 30% всех переводов украинских произведений. Для реализации программы было использовано 4,6 млн грн.

Об этом стало известно во время презентации результатов первого запуска программы поддержки переводов от Украинского института книги, информирует пресс-служба учреждения.

"Государственная программа поддержки переводов произведений украинской литературы на другие языки, аналогов которой в Украине нет, призвана популяризировать украинскую литературу за рубежом", - информируют в Институте книги.

В рамках программы Украинский институт книги поддержал 53 перевода произведений украинских авторов на 21 язык (английский, немецкий, итальянский, французский, словацкий, польский, а также арабский, иврит, монгольский, македонский и другие) в 24 странах мира.

Отмечается, что 53 переводы - это 30% от общего количества изданных в 2020 году переводов украинской литературы на другие языки.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Институт книги распределил 81 млн грн грантов институциональной поддержки 94 издательствам. На эти средства было издано 2,561 млн экземпляров 1306 названий книг.