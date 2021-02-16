Хакеры из КНДР пытались похитить информацию о вакцине Pfizer

Хакеры из Северной Кореи пытались взломать серверы американской фармацевтической компании Pfizer и похитить информацию об изготовлении вакцины против коронавируса.

Такое заявление сделали представители Национальной службы разведки Южной Кореи на встрече с представителями корейского парламента, пишет The Korea Times.

"Служба разведки сообщила нам, что Северная Корея пыталась получить технологию, касающуюся вакцины против коронавируса и его лечения, с помощью кибератаки против Pfizer", - рассказал журналистам представитель правящей Народной партии после разговора с разведчиками.

Он добавил, что КНДР также пыталась взломать серверы корейских компаний, разрабатывающих вакцину.

Северная Корея до сих пор официально не сообщила ни об одном случае коронавирусной болезни, но доверять официальным данным из Пхеньяна вряд ли можно.