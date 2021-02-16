СБУ объявила о подозрении Шарию

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). В частности, в отношении последней статьи речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобное.

"Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины", - сказано в сообщении.

Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и роSSийские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью было - обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Такие противоправные действия Анатолия Шария активно использовали роSSийские СМИ , в частности, телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК ( «РоSSия 24», «РоSSия 1»), телеканал Министерства обороны РФ «Звезда» и другие.

Во внимание следствием были также приняты неоднократные заявления и обращения граждан и организаций о возможной антиукраинской деятельности блогера на основании распространяемых им материалов в сети интернет и выступлений в роSSийских СМИ .

В настоящее время продолжаются следственные действия, продолжается документирование всех обстоятельств совершения преступления и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к системной противоправной деятельности Анатолия Шария.

Напомним, Анатолий Шарий - бывший журналист, бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Впоследствии начал вести политический блог на YouTube с пророSSийской риторикой. По данным партнера Youtube - сервиса Tubular, по итогам весны около 40% YouTube-аудитории Шария - из РоSSии.

Летом 2019 года Шарий объявил о создании политической партии и назвал ее "Партия Шария", а также об участии в выборах в ВР. Центральная избирательная комиссия сначала зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты, однако затем отменила регистрацию, поскольку он не проживает в Украине с 2012 года. В 2012 году он утверждал литовской власти, что преследуется со стороны пророSSийского режима президента Виктора Януковича. Якобы он проводил расследование об участии госучреждений в наркобизнесе, поэтому против него сфальсифицировали дела. В феврале 2015 года в Департаменте миграции Литвы заявили, что Шария могут лишить политического убежища в этой стране, поскольку после победы Майдана Янукович сбежал в РоSSию.

В 2017 году сотрудники Службы безопасности провели воспитательную беседу с помощницей Шария, которая за гонорары снимала сюжеты для дискредитации Украины.