Бывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со Шкарлетом

Бывший заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк уволился из Киевской школы экономики, где последние несколько месяцев руководил Центром экономики здравоохранения.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Причиной этого стало совместное фото президента КШЭ, бывшего министра экономики Тимофея Милованова с министром образования Сергеем Шкарлетом.

"В январе этого года Президент KSE опубликовал совместное фото с Министром образования. Эта ситуация вызвала резонанс и дискуссии. Что касается нас [команды, которая пришла с Ковтонюком], то она обострила вопрос об этических убеждениях и общих ценностях, которые позволят нам двигаться вперед как части KSE. К сожалению, в течение следующих недель нам не удалось договориться о них. Сегодня я ухожу из Киевской школы экономики", - написал Ковтонюк.

Ранее он писал, что у Шкарлета разрушена академическая репутация из-за плагиата и он не может проводить реформы в сфере образования, поскольку его политика защищает интересы старых элит.

Ковтонюк был заместителем министра здравоохранения в 2016-2019 годах. В сентябре 2020-го возглавил Центр экономики здравоохранения, занимающийся аналитикой, разработкой онлайн-курсов и магистерской программы в сфере здравоохранения.

Милованов был министром экономики с 29 августа 2019-го по 4 марта 2020 года. После отставки правительства он вернулся на пост президента Киевской школы экономики, а впоследствии стал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Он принимал участие в последнем официальном визите президента Украины Владимира Зеленского в ОАЭ и на днях отличился скандальным заявлением о том, что " МВФ обкакался", не договорившись с Украиной о первом пересмотре кредитной программы.

Шкарлет возглавляет Минобразования с июня 2020 года.