Венгрия первой в ЕС получила китайскую COVID-вакцину

Вакцина Sinopharm, которую разработчик считает эффективной почти на 80%, уже используется в Сербии, не входящей в ЕС.

Груз вакцины против COVID-19, произведенной в Китае, прибыл в Венгрию утром 16 февраля. Таким образом страна первой в Европейском Союзе получила китайскую вакцину.

Об этом информирует АР.

"Партия из 550 тысяч доз вакцины, разработанной китайской государственной компанией Sinopharm, приземлилась в Будапеште после полета из Пекина. Этого достаточно для прививки 275 тысяч человек двухдозной вакциной", - заявила на пресс-конференции руководитель отдела эпидемиологии Национального центра общественного здоровья Агнес Гальгочи.

Венгрия рассчитывает получить 5 млн доз вакцины Sinopharm в течение следующих четырех месяцев.

Страна стремилась приобрести вакцины в странах, не входящих в общие закупки ЕС , утверждая, что задержки с внедрением будут стоить жизни людей.

Вакцина Sinopharm, которую разработчик считает эффективной почти на 80%, уже используется в Сербии, не входящей в ЕС .

Венгрия также согласилась приобрести 2 миллиона доз роSSийской вакцины против коронавируса Sputnik V, которой начали вакцинировать жителей Будапешта на прошлой неделе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выберет для прививки китайскую вакцину, потому что "больше всего доверяет" именно препарату от Sinopharm.

Объясняя свое решение, Орбан заявил, что у китайцев "самый продолжительный опыт работы с вирусом, поэтому они, вероятно, лучше всех осведомлены".

Напомним, что Украина заключила соглашение о закупке более 1,9 доз другой китайской вакцины против ковида - от компании Sinovac Biotech.

В начале февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от COVID-19.

В украинском Минздраве обещают начать вакцинацию до конца этой недели.

15 февраля Украина должна была получить 500 тысяч доз вакцин AstraZeneca. Однако поставка задерживается.