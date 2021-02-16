Порошенко напомнил Шуфричу в Раде, кто захватил Крым

Он призвал депутатов от ОПЗЖ перестать "выполнять задачи страны-агрессора".

Порошенко напомнил Шуфричу в Раде, кто захватил Крым
Фото: Lb.ua

Экс-президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вступил в словесную перепалку с народным депутатом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем по поводу захвата Крыма. Видео из Верховной Рады опубликивала пресс-служба "ЕС".

«Несмотря на то, что у меня инаугурация была в июне, когда уже несколько месяцев продолжалась роSSийская аннексия и оккупация, до сих пор ОПЗЖ не могут разобраться, кто же виноват в аннексии и агрессии. Мы от имени всего зала информируем вас, что фамилия этого человека - это Путин. Тот, кто подал своему Совету Федерации закон о праве использования роSSийских войск за рубежом. Тот, кто ввел войска. Тот, кто убивал крымских татар и украинских патриотов. Тот, кто захватывал и бросал их в тюрьмы, и Ахтем Чийгоз может ярко вам это рассказать», - отметил Петр Порошенко.

Он призвал депутатов от ОПЗЖ перестать "выполнять задачи страны-агрессора, насаждая здесь тезисы роSSийской пропаганды", которые они имели возможность распространять через "свои каналы, которые, к счастью, закрыты". И отметил, что весь зал поддерживает запрет вещания пророSSийских телеканалов.

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