Ляшко срочно выезжает на Ивано-Франковщину из-за ситуации с коронавирусом

Главный государственный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко срочно выезжает в Ивано-Франковскую область из-за ухудшения ситуации с заполнением койко-мест для больных коронавирусом.

Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что на прошлой неделе в стране сохранялась тенденция к снижению количества активных больных. На сегодня их в Украине 129 тысяч. В то же время премьер отметил, что чрезвычайно высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области - во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест - более 90%.

"В Ивано-Франковской области - один из наибольших уровней заболеваемости на 100 тысяч населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек - в среднем 73%. За минувшие сутки заболел 621 человек. При этом в области 9339 активных больных, больше, чем в городе Киеве ", - отметил Шмыгаль.

По его словам, сегодня вечером состоится заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по этой ситуации.

"Надо тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставка пациентов "скорыми" в другие области, где есть свободные места, особенно затруднена, надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области. Помните, что в первую очередь важны жизни пациентов", - подчеркнул президент Владимир Зеленский во время совещания.

Также президент спросил у министра здравоохранения Максима Степанова, когда Украина получит первые вакцины и начнется вакцинация. Глава Минздрава сообщил, что его ведомство проводит активные переговоры с различными странами и поставщиками и предполагает, что доставка вакцины состоится в ближайшее время.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за новой вспышки ковида начали заканчиваться места в больницах. За прошедшую неделю количество новых случаев инфицирования выросло более чем на 40%.

4 февраля в Ивано-Франковской ОГА состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На повестке дня был один вопрос - эпидемическая ситуация на территории области. Было принято решение усилить карантинные меры, ограничив проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек; запретить осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения; ограничить работу дискотек, развлекательных заведений и праздничных мероприятий в ресторанах; усилить контроль за масочным режимом в общественных местах.