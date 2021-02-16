Степанов: дело НАБУ плохо сказалось на переговорах с производителями вакцин

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что уголовное дело о закупке китайской вакцины плохо сказалось на переговорах с другими производителями.

"Украина уже теряет доверие производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин. Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества", - сказал Степанов на брифинге во вторник.

Министр расценивает такие действия как попытку срыва кампании по вакцинации в Украине.

"Речь идет о попытке срыва прививочной кампании. А это, в свою очередь, нам открывает путь к одной вакцине, которую нам так настойчиво предлагают. Моя позиция - не допустить на рынок Украины роSSийскую вакцину", - отметил Степанов.

Национальное антикоррупционное бюро 3 февраля зарегистрировало уголовное производство для проверки закупки китайской вакцины против коронавируса.

Детективы должны проверить, не было ли злоупотреблений при закупке вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу с помощью частной фирмы-посредника.