Степанов: дело НАБУ плохо сказалось на переговорах с производителями вакцин

Министр считает, что Украину подталкивают к роSSийскому "Спутнику".

Степанов: дело НАБУ плохо сказалось на переговорах с производителями вакцин
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что уголовное дело о закупке китайской вакцины плохо сказалось на переговорах с другими производителями.

"Украина уже теряет доверие производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин. Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества", - сказал Степанов на брифинге во вторник.

Министр расценивает такие действия как попытку срыва кампании по вакцинации в Украине.

"Речь идет о попытке срыва прививочной кампании. А это, в свою очередь, нам открывает путь к одной вакцине, которую нам так настойчиво предлагают. Моя позиция - не допустить на рынок Украины роSSийскую вакцину", - отметил Степанов.

Национальное антикоррупционное бюро 3 февраля зарегистрировало уголовное производство для проверки закупки китайской вакцины против коронавируса.

Детективы должны проверить, не было ли злоупотреблений при закупке вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Депутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавирусаДепутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавируса
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Зеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем ониЗеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем они
В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковидаВ украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида
Пожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозренияхПожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозрениях
Блок рекламы


Похожие новости
В МОЗ обещают начать вакцинацию до конца недели, - ГетманцевВ МОЗ обещают начать вакцинацию до конца недели, - Гетманцев
Логистика процесса вакцинации полностью готова, - Кирилл ТимошенкоЛогистика процесса вакцинации полностью готова, - Кирилл Тимошенко
Степанов: первая партия вакцины ожидается в Украине 16-17 февраляСтепанов: первая партия вакцины ожидается в Украине 16-17 февраля
Кабмин поддержал законопроект о НАБУ, который прекратит полномочия Сытника, - МалюськаКабмин поддержал законопроект о НАБУ, который прекратит полномочия Сытника, - Малюська
Глава МИД Перу ушла в отставку из-за тайной вакцинации от COVID-19Глава МИД Перу ушла в отставку из-за тайной вакцинации от COVID-19
ГБР открыло дело из-за гибели трех военнослужащих на ДонбассеГБР открыло дело из-за гибели трех военнослужащих на Донбассе
Поставки вакцины AstraZeneсa начнутся уже на следующей неделеПоставки вакцины AstraZeneсa начнутся уже на следующей неделе
Процесс отгрузки вакцин для Украины уже начался, - СтепановПроцесс отгрузки вакцин для Украины уже начался, - Степанов
Офис генпрокурора вызывает на допрос Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова, - БутусовОфис генпрокурора вызывает на допрос Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова, - Бутусов
Ляшко анонсировал прибытие в Украину двух вакцин от COVID-19Ляшко анонсировал прибытие в Украину двух вакцин от COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости