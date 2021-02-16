Полиция задержала 35-летнего киевлянина за поджог автомобиля бывшей главы Коцюбинского
Злоумышленнику грозит заключение на срок от трех до десяти лет.
Полицейские Киевской области установили злоумышленника, причастного к организации и осуществлению поджога автомобиля в поселке Коцюбинское и сообщили ему о подозрении.
Пресс-служба полиции Киевской области сообщает, что злоумышленником оказался 35-летний киевлянин, который раньше имел проблемы с законом.
Во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли ряд вещественных доказательств и направили их для проведения экспертиз.
"Правоохранители собрали достаточно доказательств и под процессуальным руководством местной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 27 января сожгли автомобиль общественной активистки, экс-главы поселка Коцюбинское под Киевом Ольги Матюшиной, которая борется за сохранение Беличанского леса на Киевщине. Матюшина связала поджог с попыткой местной власти подавить активность других людей в Коцюбинском путем показательного "наказания" кого-то известного в поселке и регионе.