В Одесской области СБУ задержала командира диверсионной группы террористов "ЛНР"

Уроженец Луганщины участвовал в захвате Управления СБУ в 2014 году, а затем присоединился к рядам боевиков.

В Одесской области СБУ задержала командира диверсионной группы террористов "ЛНР"
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений боевиков "ЛНР".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, уроженец Луганщины в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ области и обеспечивал его "охрану". Впоследствии мужчина продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе так называемого "3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ" в качестве командира разведывательно-диверсионной группы.

Злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач относительно украинских военных объектов.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в январе контрразведка СБУ задержала разведчика "народной милиции ЛНР". Боевик выполнял разведывательные задания в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.

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