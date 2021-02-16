В Одесской области СБУ задержала командира диверсионной группы террористов "ЛНР"

Уроженец Луганщины участвовал в захвате Управления СБУ в 2014 году, а затем присоединился к рядам боевиков.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений боевиков "ЛНР".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

По данным следствия, уроженец Луганщины в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ области и обеспечивал его "охрану". Впоследствии мужчина продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе так называемого "3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ" в качестве командира разведывательно-диверсионной группы.

Злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач относительно украинских военных объектов.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.