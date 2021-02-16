Пьяный житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского, - СМИ

Мужчина якобы обижен на президента за маленькую пенсию.

Пьяный житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского, - СМИ
Зеленський вдома у батьків
Фото: facebook.com/zelenskiy95

В Кривом Роге задержали 59-летнего мужчину, который угрожал устроить взрыв в многоквартирном доме. По неофициальной информации местных СМИ, он сообщил полицейским, что планирует взорвать квартиру, где живут родители президента Владимира Зеленского.

На сайте полиции сообщается, что 15 февраля поступил звонок от мужчины, сообщившего, что планирует подорвать одну из квартир на территории Металлургического района.

Помещение проверили, взрывчатки не нашли.

После этого следователям удалось быстро найти "минера". Им оказался безработный житель города, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном минировании.

Фото: dp.npu.gov.ua

Криворожское издание 0564.ua со ссылкой на местных спасателей сообщило, что взрывчатка якобы должна была находиться в доме №13 на Мистецкой улице. В нем проживают родители президента Зеленского.

Издание "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники утверждает, что мужчина угрожал взорвать именно их квартиру из-за неудовлетворенности размером пенсии, составляющей всего 2000 гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

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