Судья из Рахова получил 6 лет с конфискацией за взятку в 10 тысяч гривен

Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к 6 годам с конфискацией имущества судью Раховского районного суда Закарпатской области Ивана Тулика.

Оглашение приговора транслировалось на официальном Youtube-канале суда.

Суд постановил, что Тулик виновен по предъявленному ему обвинению по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

Дело расследовали детективы Национального антикоррупционного бюро.

Они установили, что судья требовал от местного жителя 10 тыс. грн за принятие судебного решения в его пользу. Его задержали 20 марта 2019 года во время получения взятки.

Впоследствии следствие установило еще один эпизод преступной деятельности этого же судьи - оказание влияния на другого судью этого же суда в обмен на 10 тыс. грн.

Тулик работал судьей в Рахове с 2007 года. Он был назначен Верховной Радой на пять лет, а в 2012 году был избран на должность судьи Раховского райсуда бессрочно.

Решение ВАКС может быть обжаловано в апелляционном порядке.