Судья из Рахова получил 6 лет с конфискацией за взятку в 10 тысяч гривен
Обвиняемого признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса.
Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к 6 годам с конфискацией имущества судью Раховского районного суда Закарпатской области Ивана Тулика.
Оглашение приговора транслировалось на официальном Youtube-канале суда.
Суд постановил, что Тулик виновен по предъявленному ему обвинению по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.
Дело расследовали детективы Национального антикоррупционного бюро.
Они установили, что судья требовал от местного жителя 10 тыс. грн за принятие судебного решения в его пользу. Его задержали 20 марта 2019 года во время получения взятки.
Впоследствии следствие установило еще один эпизод преступной деятельности этого же судьи - оказание влияния на другого судью этого же суда в обмен на 10 тыс. грн.
Тулик работал судьей в Рахове с 2007 года. Он был назначен Верховной Радой на пять лет, а в 2012 году был избран на должность судьи Раховского райсуда бессрочно.
Решение ВАКС может быть обжаловано в апелляционном порядке.