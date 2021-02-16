?ГБР: информация о тушении пожаров на Луганщине в июле 2020 года была искажена

Сообщено о подозрении руководителю одного из отделов управления ГСЧС области.

Государственное бюро расследований установило личность должностного лица - подстрекателя к искажению информации о тушении пожаров в Новоайдарском районе Луганской области в июле 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Как известно, в начале июля 2020 года на территории садоводческого общества №5 "Озеро Волчье" произошли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека, были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество. Однако, по данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали.

"Для «прикрытия» должностных лиц ГСЧС от дисциплинарной, уголовной или иной установленной законом ответственности за возможное небрежное отношение к своим служебным обязанностям, инспекторы территориальных подразделений ГСЧС вписывали в официальные документы сведения о руководителях тушения пожара, а также о силах и средствах, которые якобы были привлечены к работе", - отметили в ГБР.

Следствием установлено, что с целью сокрытия факта отсутствия пожарной техники ГСЧС на тушении пожара, устные поручения инспекторам о внесении в официальные документы искаженной информации давал 30-летний начальник отдела профилактической работы, расследования пожаров и активных и пассивных средств безопасности Центра обеспечения деятельности ГУ ГСЧС Луганской области.

"Чиновнику - подстрекателю, который склонил инспекторов к соучастию в совершении преступления, сообщается о подозрении в служебном подлоге, то есть внесении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК) ", - сообщили в ГБР.

В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении трем должностным лицам ГСЧС, которые подделывали акты тушения пожаров на Луганщине.

13 июля в Луганской области ликвидировали лесной пожар, начавшийся 6 июля в Новоайдарском районе, который из-за сильного порывистого ветра распространился на территорию трех лесничеств. Позже в этом же районе произошел пожар в результате обстрела боевиков.

В ноябре прошлого года ГБР приходило с обысками в управление ГСЧС Луганской области. Обыски проводили в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров.