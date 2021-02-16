Депутат Киевсовета Богатов побил комика из-за мата на стендап-концерте

В партии "Голос" заявили, что такое поведение "недопустимо", и осудили действия и высказывания их нардепа.

Депутат Киевсовета Богатов побил комика из-за мата на стендап-концерте
Влад Капиця
Фото: facebook.com/TVToronto

Депутат Киевского городского совета от "Голоса" Константин Богатов побил киевского стендапера, а также сценариста и соведущего саркастического проекта "Телевидение Торонто" Владислава Капицу. Депутата возмутило, что комик, который выступал перед Капицей, в своем выступлении использовал ненормативную лексику.

Инцидент произошел еще 14 февраля, однако проект "Телевидение Торонто" сообщил о происшествии только в понедельник.

"Господин Константин Богатов слушал комика, который выступал перед Владом, и вдруг услышал страшное - мат! Он решил всех защитить от такого аудиального надругательства, встал и начал выяснять, что же си происходит: слова плохие звучат. Влад пошел, чтобы уладить ситуацию, между ним и господином Константином состоялся короткий диалог ... После этого Богатов ударил Влада в лицо, задев телефон, которым тот снимал его", - говорится в сообщении.

Зрители вызвали полицию. Стендап продолжился, полиция приехала чуть позже и предложила Богатову покинуть помещение. ?

Позже депутат извинился перед Капицей, отметив, что "применять силу было нецелесообразно, но и мат - это неправильно". А у Влада теперь синяк на лице и сломанные очки.

В партии "Голос" отреагировали на инцидент. Там заявили, что такое поведение "недопустимо", и осудили действия и высказывания Богатова. На ближайшем собрании в Киевсовете и сборах Киевской городской территориальной организации планируют дать оценку действиям своего депутата.

Напомним, в сентябре прошлого года в Винницкой области подрались действующий депутат Калиновского районного совета, депутат Винницкого облсовета и кандидат в депутаты областного совета.

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