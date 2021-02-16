В Минске производители протестной символики приговорены к 25 суткам админареста и штрафу

Мужчин обвинили в "неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица" и "мелком хулиганстве".

В Минске производители протестной символики приговорены к 25 суткам админареста и штрафу
Фото: tut.by

В Минске приговорены производители протестной символики на 25 суток административного ареста и штрафу в 80 базовых единиц (около 740 евро). Наказание получили двое сотрудников минской типографии, которые организовали производство бело-красно-белых флагов и другой атрибутики.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", мужчин судили по статье 23.4 КоАП РБ (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица) и статьи 17.1 КоАП РБ (мелкое хулиганство).

В результате 29-летний гражданин РФ получил 25 суток, а 51-летний гражданин Беларуси - штраф. Ареста он избежал, так как имеет несовершеннолетнюю дочь.

Накануне, 13 февраля, МВД страны сообщало о задержании в Минске работников частной типографии, которые организовали производство и продажу протестной символики. Сотрудники милиции изъяли различную готовую продукцию, компьютерную технику и бухгалтерские записи.

Ранее, 30 января, сообщалось, что Генпрокуратура Беларуси намерена признать бело-красно-белый флаг экстремистским. Ситуация доходит до абсурда, когда силовики и коммунальщики вынуждены снимать бело-красно-белые флаги с деревьев, многоэтажек, или ломать снеговиков, окрашенных в бело-красно-белые цвета. При этом властные структуры в письменном виде обязывали учреждения, в том числе негосударственные, вывешивать на зданиях красно-зеленые флаги.

Напомним, бело-красно-белый флаг стал символом борьбы за государственную независимость Беларуси. Этот флаг был утвержден 25 марта 1917 года в Минске на Первом Белорусском конгрессе. Он был государственным флагом Белорусской Народной Республики (1918-1919), а также государственным флагом Республики Беларусь (1991-1995) после распада СССР.

Однако уже в 1995 году после референдума решили восстановить флаг Белорусской Советской Социалистической Республики (красно-зеленый), но без серпа и молота.

В августе прошлого года здание киевской мэрии украшали национальным флагом Беларуси в знак солидарности с протестующими.

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