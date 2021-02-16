Два министерства не выполнили указ Зеленского по оборонным закупкам, - StateWatch

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерство обороны не обеспечили разработку и принятие до 15 февраля 2021 года подзаконных актов, необходимых для реализации положений Закона Украины “Об оборонных закупках”.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch, проанализировавшая исполнение решения СНБО О предложениях в проект бюджета на 2021 год по статьям по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, которое было введено указом президента Украины Владимира Зеленского в ноябре прошлого года.

Минстратегпром и Минобороны должны были разработать и передать Кабмину для принятия подзаконные акты для обеспечения планирования и закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения по закрытым закупкам. Однако ни один нормативный акт во исполнение указа президента для введения Закона "Об оборонных закупках" не был принят.

По данным секретариата Кабмина в течение декабря-января Минстартегпром рассылал на различные министерства проекты правительственных постановлений "Вопрос оборонных закупок" и "Порядок создания реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов", однако они постоянно дорабатывались и так и не были вынесены на заседание Кабмина.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил профильному вице-премьеру Олегу Урускому 15 февраля запустить ЗУ "Об оборонных закупках", действие которого было сорвано в январе этого года из-за отсутствия подзаконных актов. Однако теперь можно сделать выводы, что сроки запуска электронных оборонных закупок вновь переносятся", - резюмировал глава StateWatch Глеб Каневский.

На прошлой неделе на официальном сайте Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленностей были обнародованы цитаты Олега Уруского, согласно которым ведомством для имплементации Закона "Об оборонных закупках" разработано 10 проектов постановлений правительства без указания, сколько таких проектов было поддержано правительством.

Зато НАПК выявило коррупциогенные факторы в проектах актов в сфере оборонных закупок, которые были подготовлены совместно Минстратегпромом и Минобороны.