Рада проголосовала за обращение в ООН, Европарламент, ОБСЕ и НАТО о ситуации в Крыму

Верховная Рада Украины приняла обращение к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ , Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира об осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, нарушении прав и свобод человека на временно оккупированных территориях и об освобождении политических узников - граждан Украины.

За проголосовали 314 нардепов.

Во время представления документа нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин пояснил, что постановление требует от РоSSии прекратить нарушение прав и свобод граждан, в том числе и перемещение незаконно заключенных украинцев в тюрьмы за пределами Крыма.

В рамках рассмотрения документа возник спор между нардепом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем, обвинившим "предшественников" действующей власти в потере Крыма, и сопредседателем фракции "Европейская солидарность", пятым президентом Петром Порошенко. Порошенко взял слово после Шуфрича и напомнил, что его инаугурация состоялась в июне, когда Крым уже был несколько месяцев оккупирован. Он также отметил, что в потере Крыма виноват президент РФ Владимир Путин.

Основные положения постановления:

призывы о продолжении политики непризнания попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя;

дальнейшая консолидация международного взаимодействия с целью восстановления территориальной целостности Украины, в частности в рамках украинской политико-дипломатической инициативы "Крымская платформа";

использование всех возможных политико-дипломатических и санкционных механизмов в отношении РоSSии с целью немедленного освобождения захваченных и незаконно удерживаемых лиц;

противодействие милитаризации Крыма;

осуждение нарушения роSSийской оккупационной властью основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированных территориях;

требование к РоSSийской Федерации прекратить насильственное перемещение незаконно осужденных граждан Украины.

"Сегодня весь мир - свидетель того, что временная оккупация РоSSийской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь привела к масштабным и системным нарушениям прав и свобод человека на Крымском полуострове. Под вымышленными предлогами государственные органы РоSSийской Федерации и подконтрольные РоSSийской Федерации незаконные органы, созданные на временно оккупированной территории, преследуют и запугивают людей, осмелившихся открыто выражать несогласие с вооруженной оккупацией РоSSийской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь, псевдореферендумом в марте 2014 года и другими нелегитимными голосованиями", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Напомним, что в апреле 2020 года парламент Украины также принял постановление об обращении к парламентариям других стран об осуждении вооруженной агрессии РФ и аннексии Крыма. За голосовали все фракции, кроме ОПЗЖ.

Постановление имело целью принятие обращения Верховной Рады Украины к парламентариям иностранных государств, парламентским ассамблеям международных организаций с призывом усилить внешнее давление на РоSSийскую Федерацию для прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, выполнения соответствующих решений международных организаций и международных судебных инстанций, освобождения временно оккупированных территорий и возвращения РоSSии в международное правовое поле.