Фракция "Голос" подготовила представление в КСУ о незаконном назначении Шкарлета

Фракция "Голос" подготовила представление в Конституционный суд Украины относительно незаконного назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила нардеп фракции Инна Совсун.

"17 декабря 2020 года в этом зале произошло преступление. После голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета мы с вами на этом табло увидели цифру 226. Мы все точно знаем, что 226 голосов за назначение Шкарлета не было. Что мы как партия «Голос» уже сделали с этим нарушением? Первое: мы обратились в Офис генпрокурора. И я официально хочу поблагодарить генерального прокурора Ирину Венедиктову за то, что они уже открыли уголовное производство по факту кнопкодавства при назначении Шкарлета", - сказала Совсун.

Вместе с тем, по ее словам, не все госорганы адекватно реагируют происшедшее.

"В моих руках ответ Управления государственной охраны, которое говорит, что не может предоставить видеозаписи того, что в этот момент происходило в зале парламента", - пояснила депутат.

Совсун отметила, что ее фракция подготовила конституционное представление, чтобы признать назначение Шкарлета незаконным. Также она поблагодарила за помощь с подготовкой этого представления коллег из двух фракций - "Европейской Солидарности" и "Батькивщины".

"Обращаюсь к представителям всех партий, ко всем народным депутатам с просьбой подписать это конституционное представление. Независимо от того, как вы голосовали за это назначение, независимо от того, поддерживаете ли вы Шкарлета в должности министра образования и науки Украины или нет. Потому что это представление о том, считаем ли мы, что законы должны выполняться. Поэтому очень прошу вашего внимания к этому вопросу, чтобы мы Верховной Радой продемонстрировали в конце концов уважение к закону и необходимость наказания за кнопкодавство", - отметила Совсун.

Напомним, 17 декабря Шкарлет был назначен министром образования и науки минимальным количеством голосов - 226. Против высказались 43 парламентария, воздержались 39. Не принимали участия в голосовании 35 нардепов. Источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что буквально незадолго до голосования достаточного количества голосов за назначение не было, впрочем, после этого был звонок от президента.

После этого фракция "Голос" заявила о кнопкодавстве. Как сообщил депутат от фракции Ярослав Железняк, известно как минимум о четырех случаях неперсонального голосования.

18 января Офис генпрокурора открыл дело о "кнопкодавстве" при назначении Шкарлета.

В декабре прошлого года Рада ввела штраф до 85 тыс. гривен за кнопкодавство. За такое решение проголосовал 261 депутат. Также отмечалось, что для фиксации голосования должны обеспечить видеонаблюдение. Спикер Рады уполномочен сообщать о факте неперсонального голосования, после чего он должен будет поручить счетной комиссии изъять карточку такого депутата и провести голосование повторно.