Витренко публично назвал причины, по которым требует отставки руководства "Нафтогаза"

Он выполнял поручение главы правительства по анализу ситации с НАК и ее руководством.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко объяснил, в связи с чем выдвинул предложение об увольнении руководства "Нафтогаза" и изменении состава наблюдательного совета. Соответствующее поручение по анализу ситуации с НАК дал Кабинет министров.

Поручение касалось того, что Государственная аудиторская служба не была допущена "Нафтогазом" для проверки компаний "Укрнафта" и "Укргаздобыча", а предварительная проверка самой НАК выявила значительные нарушения, объяснил Витренко в рамках второго дня форума "Украина 30. Платежки".

"В ответ на поручение мы проанализировали ситуацию. Действительно ненормально, когда Госаудитслужба не может проверить государственные компании. Мы сказали, что должны быть приняты кадровые решения по результатам уже проведенной проверки "Нафтогаза". По результатам проведенной проверки должны быть приняты выводы, кадровые. Проверка выявила нарушений и потерь бюджета на десятки миллиардов гривен - 75 млрд гривен", - пояснил и.о. министра.

Витренко подчеркнул, что нельзя обойтись без кадровых выводов при ситуации, когда аудит выявил нарушения со стороны государственной компании.

"Также мы показали, что "Нафтогаз" не выполняет национальную задачу - увеличение добычи собственного газа. Вместо увеличения он уменьшает, мало того, он подает планы, где собирается еще больше уменьшить. А государственная политика заключается в увеличении. Если руководство "Нафтогаза" не выполняет национальную задачу, если оно допустило нарушения, то должны быть решения. Мало того, есть Наблюдательный совет, к сожалению, он неэффективно за этим наблюдал, поэтому тоже должны быть приняты решения", - добавил глава Минэнерго.

Напомним, вчера LB.ua из источников стало известно, что Витренко предлагает премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины", которую возглавляет Андрей Коболев, и прекращении контрактов с членами Наблюдательного совета компании.

В отчете были указаны следующие причины: невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, планы дальнейшего сокращения показателей добычи и результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО НАК "Нафтогаз".

Сейчас уволить главу НАК может только Наблюдательный совет НАК, который сейчас состоит из 5 членов - 2 от государства и 3 независимых. Вместе с тем, согласно уставу НАК (п.68), собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета или некоторых ее членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.

В мае 2020 года Юрий Витренко сообщил, что НАК решил уволить его с должности своего исполнительного директора. Он считает, что его увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против роSSийской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом". В последние годы Юрий Витренко занимался судами с "Газпромом".

Также группа "Нафтогаз" отозвала Юрия Витренко с позиции представителя в Наблюдательном совете "Укрнафты".

В 2018 году Наблюдательный совет "Нафтогаза" решил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или косвенно внес значительный вклад в достижение этого результата. В частности, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил $ 7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $ 6 млн.

Витренко подавал иск в Печерский суд Киева с требованием обязать "Нафтогаз" выплатить ему премию за полученные от компании "Газпром" (РоSSия) 2,918 млрд долларов. Вторник считал невыплату ему премии за полученные от компании "Газпром" (РоSSия) 2,918 млрд долларов нарушением трудового законодательства. Тогда Кабинет Министров предложил Наблюдательному совету "Нафтогаза" воздержаться от выплаты премий руководству, связанных с победой компании в Стокгольмском арбитраже над роSSийским "Газпромом".