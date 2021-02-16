В Словакии стартовала электронная перепись населения

Она продлится до 31 марта 2021 года.

В Словакии стартовала электронная перепись населения
Фото: zemavek.sk

В Словакии 15 февраля стартовала перепись населения, которая продлится до 31 марта 2021 года. Она впервые проходит полностью электронно.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что форму словаки заполняют сами, а форму на детей до 18 лет заполняют родители или их полномочные представители.

Как сообщает Статистическое ведомство Словацкой республики, перепись населения касается каждого гражданина, который имеет в Словакии постоянное, временное, так называемое толерантное пребывание, которое касается, в частности, малолетних лиц, которых нашли на территории Словакии, или малолетних, которые были нелегально трудоустроены.

Впервые в формуляр о переписи внесен вопрос о "второй национальности".

"Статистическое ведомство оставляет при переписи возможность (подчеркиваю, «возможность», а не обязанность) указать и вторую национальность, если так люди себя чувствуют", - отметила министр культуры Наталья Миланова.

По данным последней переписи населения Словакии, которая состоялась 10 лет назад, в 2011 году, самым большим национальным меньшинством было венгерское, на втором месте - ромское, третье место заняли чехи, за ними - русины (историческое название украинцев, которое используется и сегодня на Закарпатье) .

Напомним, Всеукраинскую перепись населения перенесли на 2023 год.

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