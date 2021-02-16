Геращенко покинула телестудию из-за сексистских высказываний Арестовича - он сравнил "ЕС" с "женским ПТУ"
"Внешность президента вы обсуждаете, все ваши Петровы, Бирюковы - внешность. Вы же до уровня женской общаги опустились, ПТУшной такой".
Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко покинула эфир программы "Свобода слова на ICTV" из-за высказываний спикера украинской делегации в Трехсторонней группе Алексея Арестовича.
В ефире программы возникло обсуждение ситуации на востоке Украины. Геращенко отметила, что во время визита президента Владимира Зеленского на фронт с послами ЕС он заявил, что "сепаратисты стреляют", а не войска РоSSии. По ее словам, это является "нарративами Кремля".
Арестович спросил Геращенко, "не ЕС ли деморализует украинских военных, когда сочиняет сказки о том, что военным запрещают стрелять".
"Вы их этим и развращаете, "Вагнером" этим всем, Медведчуком и так далее. Вы откровенно работаете против информационной безопасности государства, это официальное заявление, понимаете, госпожа Ирина? Я обвиняю "ЕС" в том, что вы работаете по роSSийским нарративам начиная с мая месяца, если провести контент-анализ. Они совпадают на 70% и более с теми нарративами, которые проводит РФ", - заявил Арестович.
Он также сказал Геращенко, что "следующие каналы, которые должны закрывать - это ваши, потому что они действуют часто хуже, чем те, которые закрыли".
"Я уже не говорю, как вы себя ведете, к чему вы скатываетесь. Внешность президента вы обсуждаете, все ваши Петровы, Бирюковы - внешность. Вы же до уровня женской общаги опустились, ПТУшной такой", - заявил Арестович.
Ирина Геращенко ответила, что ей бы хотелось, чтобы на "женскую общагу" отреагировала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, которая также была гостьей эфира.
"А если в общем, как на это можно реагировать? Мне очень жаль, что вам с Банковой присылают подобный уровень официальной коммуникации, который не достоин самой высокой институции государства. Хочу напомнить всем зрителям и украинской армии, вопрос я задала представителю власти: почему на откровенное обострение на фронте нет активизации контактов в нормандском формате? Почему нет предложения Украины, в частности, в Совете безопасности и ООН, в отношении миротворческого контингента и оценочной миссии? Почему нет предложения внести в бюджет Украины изменения относительно поднятия зарплат военным ... Что мы услышали в ответ? Недостойную власти риторику", - заявила Геращенко.
Арестович перебил Геращенко и заявил, что это ложь. Ведущий просил его дать высказаться нардепу и отметил, что высказывание об общежитии было оскорбительным и сексистским, и можно было бы извиниться.
После еще нескольких минут обсуждения между главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко, Стефанишиной и Геращенко Арестович сказал, что сексизма в его высказывании не было. Присутствующая в студии нардеп, глава "Голоса" Кира Рудык также отметила, что высказывание об общежитии "не ок".
Геращенко после этого сказала, что не может быть в студии, где сексизм не прекращается, и покинула эфир.