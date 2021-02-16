У Зеленского назвали вероятные причины подрыва трех военных на Донбассе

Следствие рассматривает три вероятные причины подрыва украинских военных, погибших 14 февраля на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского.

Это нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт незаконных вооруженных формирований дистанционного подрыва мины; халатное отношение военных к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Владимиру Зеленскому после его возвращения из ОАЭ докладывали министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, заместитель главы Офиса президента Роман Машовец и член комитета по вопросам нацбезопасности Игорь Герасименко.

"Как стало известно, капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и солдат Вячеслав Алексеенко подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Утром 14 февраля они перемещались для несения службы и двигались вдоль дороги по маршруту. Около 9:30 прогремел взрыв. Скорая прибыла на место, но спасти их не смогли", - отметили в Офисе президента.

Президент дал задание руководству ВСУ провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, соблюдению правил безопасности при передвижении личного состава, вооружения и военной техники на местности, выдвижении на боевые позиции, наблюдательные посты и при перемещении между опорными пунктами.

"До конца месяца - проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Важна их целесообразность. Устаревшие и нецелесообразные мины - снять, указав это в соответствующих документах. Продолжить разминирование еще активнее: не должно быть мин там, где уже не существует угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военные", - заявил Владимир Зеленский.

Президент отвел 10 дней для установления виновных в трагедии.

Напомним, что ГБР открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих из состава Объединенных сил на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского. Производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).