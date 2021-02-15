США предлагают Турции отказаться от роSSийских С-400

Действия Турции создают комплекс угроз как для американских программ вооружения, так и для взаимодействия в рамках альянса НАТО.

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Турция отказалась от закупленных ею роSSийских зенитно-ракетных систем С-400.

Об этом шла речь во время телефонного разговора министров иностранных дел США и Турции, сообщили в понедельник в Госдепартаменте США .

Американская сторона отметила, что действия Турции создают комплекс угроз как для американских программ вооружения, так и для взаимодействия в рамках альянса НАТО.

"Госсекретарь Блинкен призвал Турцию отказаться от содержания роSSийских ракетных комплексов С-400", - сообщили в Госдепартаменте США .

Вместе с тем, в Вашингтоне подчеркнуть важность двусторонних отношений с Анкарой.

Напомним, РоSSия начала поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию в июле 2019 года. Контракт между странами на поставку ЗРК С-400 был подписан в конце 2017 года.

В сентябре 2019 года Турция получила все компоненты второй батареи роSSийских зенитно-ракетных комплексов С-400. Всего по контракту Анкара должна получить от Москвы четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов.

В декабре 2020 года Минфин США из-за покупки роSSийских зенитно-ракетных комплексов внес в санкционные списки ряд турецких чиновников и один из государственных органов страны.