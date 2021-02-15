В МОЗ обещают начать вакцинацию до конца недели, - Гетманцев

Причиной проволочек в старте вакцинации, по его словам, стали "технические вопросы".

В МОЗ обещают начать вакцинацию до конца недели, - Гетманцев
Фото: facebook/Слуга Народу

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что процесс вакцинации в Украине будет запущен до конца текущей недели.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает "Интерфакс-Украина".

Причиной проволочек в старте вакцинации, по словам депутата, стали "технические вопросы".

"Я общался с министром здравоохранения, и он пообещал, что до конца недели вакцинация начнется. Речь идет о некоторых технических вопросах, которые, к сожалению, по состоянию на 15 февраля не были решены, но к концу недели этот вопрос начнется" - сказал Гетманцев.

Напомним, в начале февраля Украина получила подтверждение поставки 12 млн доз вакцин от COVID-19, в том числе и AstraZeneca. Первый миллион доз по контракту с Serum Institute доставят из Индии в феврале.

Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Одобрение вакцины ВОЗ было условием, необходимым для того, чтобы вакцину позволили использовать в Украине.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее заявлял, что Украина рассчитывает с 15 февраля получить 500 тысяч доз вакцин AstraZeneca.

Между тем министр здравоохранения Максим Степанов 15 февраля сообщил, что первая партия вакцины против коронавируса ожидается в Украине 16-17 февраля. Он заверил, что прививки начнут делать с первых часов после доставки вакцины в Украину.

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