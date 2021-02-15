В "Слуге народа" рассказали, зачем Зеленский созывает СНБО

"Будут рассматривать ситуацию на Донбассе".

В "Слуге народа" рассказали, зачем Зеленский созывает СНБО
Фото: facebook/Слуга Народу

Предметом обсуждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 февраля, станет ситуация на Донбассе.

Об этом заявила глава подкомитета по госбезопасности и обороне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук ("Слуга народа"), передает "Интерфакс-Украина".

"19 февраля должно состояться заседание СНБО ... в том числе, я убеждена, будут рассматривать ситуацию на Донбассе", - сказала Верещук.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО, которое назначено на 19 февраля. На заседании обсудят комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме.

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