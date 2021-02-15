Логистика процесса вакцинации полностью готова, - Кирилл Тимошенко

Вакцинация от коронавируса начинается в Украине в ближайшие дни и по состоянию на сейчас логистика процесса полностью готова. Об этом вFacebook сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он подробно объяснил, как доставка вакцин украинцам будет происходить на практике. Сразу после того, как вакцины прибудут в Украину, их, в зависимости от производителя, транспортируют на различные склады, а дальше в кратчайшие сроки доставят во все области. В случае с Pfizer будут отправлять 5-дневное количество препарата, поскольку именно столько дней эту вакцину можно хранить при температуре меньшей -80°C.

Самой вакцинацией будут заниматься специальные мобильные группы, сообщил Кирилл Тимошенко. На сегодня их сформировано почти 600 по всей Украине. Списки людей для прививки тоже готовы, на первом этапе будут вакцинировать медиков, работающих непосредственно с больными коронавирусом, работников лабораторий и экстренной медицинской помощи.

Все рассчитано таким образом, чтобы мобильные группы успели завершить первую вакцинацию за 20 дней. Далее по такой же схеме они начнут вторую вакцинацию для той же группы людей. Все данные о вакцинации будут заноситься в единую электронную базу, сообщил заместитель руководителя ОП.

Тимошенко отметил, что ответственность за вакцинацию украинцев несет не только Минздрав.

"Большинство работы ложится на местное самоуправление - руководителей ОГА, городских голов, руководителей департаментов здравоохранения. За последние несколько месяцев мы имеем успешный совместный "кейс", когда в сотрудничестве Офиса Президента, правительства и руководителей на местах удалось решить проблему нехватки койкомест и кислородных точек для больных Covid. Уверен, такое же хорошее взаимодействие сложится и в процессе вакцинации. Старт уже близко", - добавил он.