Глава ФГИ считает подписанные соглашения в ОАЭ прорывом в экономических отношениях с Западной Азией

Глава ведомства напомнил, что многомиллиардные проекты - это еще и новые рабочие места.

Глава ФГИ считает подписанные соглашения в ОАЭ прорывом в экономических отношениях с Западной Азией
Фото: Макс Левин

Подписанные украинской делегацией под председательством Владимира Зеленского соглашения на $3 млрд в Объединенных Арабских Эмиратах стали большой победой команды Президента и свидетельствуют о признании Украины среди ведущих инвестиционных фондов и компаний.

Об этом в фейсбуке написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Украинская делегация под председательством Владимира Зеленского заключила инвестиционные меморандумы и контракты на $3 млрд! Настоящий прорыв в экономических отношениях с Западной Азией - такого масштаба сотрудничества между нашими государствами не было никогда. И для Украины это не только многомиллиардные проекты и новые рабочие места. Это символ признания на самом высоком уровне от ведущих инвестиционных фондов и компаний. Сигнал для всего мира, что с нашим государством безопасно и выгодно сотрудничать!" - написал Сенниченко на своей фейсбук-странице.

Он отметил, что прозрачные реформы и честные процессы, вместе с огромным потенциалом нашей страны создают окно возможностей для привлечения постоянных инвестиций.

Как сообщалось ранее, подписание инвестиционных меморандумов и контрактов состоялось в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты 13-14 февраля.

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