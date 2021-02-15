Кандидатуру Витренко могут вынести на голосование в любой день работы Рады - Гетманцев

Кандидатуру Юрия Витренко на должность вице-премьера - министра энергетики могут вынести на голосование в любой день работы Верховной Рады. Однако окончательной уверенности в наличии необходимых голосов за его назначение нет.

Об этом после заседания фракции "Слуга народа" рассказал народный депутат и глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев, передает корреспондент LB.ua.

Кандидатура Витренко не обсуждалась в плане вынесения ее в третий раз в Верховную Раду. Но я не исключаю такой возможности, что он будет вынесен. Когда? Этот вопрос должен согласовываться с руководством Верховной Рады. Но вы знаете, что постановление о назначении может быть включено в повестку дня в любой день", - сказал он.

В то же время Гетманцев добавил, что окончательной уверенности в наличии необходимого количества голосов за назначение Витренко во фракции нет.

"На самом деле, как показали два предыдущих голосования, мы до последнего не можем сказать: есть голоса или нет. Я лично буду поддерживать его кандидатуру. Считаю, что такая настойчивость премьера должна быть оценена Радой. Мы должны наконец дать возможность человеку поработать. Тем более что в стране не все в порядке с энергетической системой. Иметь министра в статусе «и.о.» и с ограниченными полномочия в соответствии с законом о государственной службе - это опасно для страны в целом", - подчеркнул он.

Напомним, если Витренко не удастся назначить первым вице-премьер-министром в третий раз, то ему может быть предложена другая должность – члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с перспективой возглавить комиссию. По информации источников LB.ua, такой вариант "В" обсуждался 3 февраля в Офисе Президента лично Владимиром Зеленским с главой ОП Андреем Ермаком.

Витренко не планирует оставаться в Минэнерго первым заместителем министра в случае его неназначения главой ведомства.

По словам источников шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, после того, как в декабре впервые сорвалось голосование за Витренко, тем нардепам партии власти, кто не нажал "зеленые" кнопки, урезали финансовое обеспечение. Как отметил один из соратников президента, повторный провал Витренко "он воспринял как личное оскорбление" ... Впрочем, сам Витренко, судя по его комментариям, не против, как минимум, попробовать в третий раз. Подробнее об этом читайте в материале "Кейс Дубинского и возможные перевыборы".