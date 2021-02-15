Во время отъезда Зеленского башня "Бурдж Халифа" в Дубае засветилась цветами украинского флага

"Бурдж Халифа" - один из самых высоких в мире небоскребов, высотой 828 метров.

?Во время отъезда Зеленского башня "Бурдж Халифа" в Дубае засветилась цветами украинского флага
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Во время отъезда президента Владимира Зеленского из Объединенных Арабских Эмиратов засветилась Башня Халифа цветами украинского флага.

Об этом сообщил в фейсбуке Зеленский, а также его пресс-секретарь Юлия Мендель.

Оба опубликовали фото небоскреба, который подсветили синим и желтым цветами.

Отметим, высота "Бурдж Халифа" - 828 метров. Ее строительство обошлось в 1,5 млн долларов. Проект небоскреба разработало американское архитектурное бюро Skidmore, Owings and Merrill.

В 2016 году сообщалось, что Дубай решил построить башню выше "Бурдж Халифа", высотой 1 километр.

Напомним, 14-15 февраля президент Украины вместе с женой находились с официальным визитом в ОАЭ. В понедельник Зеленский встретился в Дубае с арабским шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. Он занимает должность вице-президента, премьер-министра и министра обороны Объединенных Арабских Эмиратов, а также является эмиром Дубая.

Также в ОП отметили, что украинская делегация подписала в ОАЭ меморандумы и контракты на $3 млрд.

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