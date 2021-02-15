Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

Максим Соколюк и Анастасия Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, ждут эвакуации.

Среди 180 украинцев, из-за поломки самолета застрявших на Занзибаре, - глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк и его девушка Анастасия Зинченко.

Об этом Анастасия сообщила в своем Іnstagram.

Девушка сообщила, что за несколько дней они поменяли уже три отеля, в конце концов были вынуждены ночевать на улице.

"Это время было крайне сложным. Наш рейсовый самолет - сломан. Пытались починить, найти другие варианты, и мы ждали 8 часов в аэропорту. Потом нас заселили в хостел от гостиницы на пару часов для отдыха. Утром - снова привезли в аэропорт, начали регистрацию пассажиров, а потом ее отменили. Выяснилось, что самолет неисправен. После трех часов ожидания в холле аэропорта нас выгнали на улицу, потому что мы мешали другим людям пройти регистрацию. Через некоторое время посадили в автобусы и отвезли в отель. Нас кормят, но не заселяют в номер. Когда будет самолет, пока не знаем", - рассказала девушка.

Она отметила, что праздновала в Танзании День влюбленных. 14 февраля она написала, что считает задержку рейса "доброй традицией" ровно через год после неудачной эвакуации из Уханя.

Как известно, в феврале прошлого года Анастасия Зинченко не смогла вылететь из провинции Ухань, потому что посольство Украины не позволило ей забрать свою собаку.

Девушка позже пожаловалась на то, что украинская власть не выполнила обещание вернуть ее домой. Ситуацию пообещал взять под контроль президент Владимир Зеленский. О своем возвращении в Украину вместе с питомцем Зинченко сообщила 1 мая.

Осенью 2020 года глава ГМС, который помогал девушке с эвакуацией, рассказал СМИ , что между ними завязались романтические отношения.

Напомним, из-за поломки самолета около 180 туристов из Украины застряли на Занзибаре. Министерство внутренних дел и посольство Украины в Кении работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть их в Украину.