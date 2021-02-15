Степанов: первая партия вакцины ожидается в Украине 16-17 февраля

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первая партия вакцины против коронавируса ожидается в Украине 16-17 февраля.

"Источники поставки вакцин - это, первое, COVAX - Pfizer, который у нас немного задерживается, и вакцина компании AstraZeneca, согласно контракту, заключенному с Serum Institute индийским", - сказал он в эфире "Интера" вечером в воскресенье.

Он уточнил, что вакцина AstraZeneca ожидается в Украине через одни-двое суток.

"Это 16-17 [февраль] мы ожидаем вакцину уже в Украине", - сказал Степанов.

"[В понедельник] утром мы будем понимать, как у них с фрахтом судна. Мы выполнили абсолютно все формальности, заплатили деньги, и сейчас просто идет процесс отгрузки", - сказал Степанов.

Он заверил, что прививки начнут делать с первых часов после доставки вакцины в Украину.

Напомним, что ранее в Минздраве называли 15 февраля как ориентировочную дату начала вакцинации.