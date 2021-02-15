Зеленский предложил DP World взять в концессию один из украинских портов и построить яхтенную гавань в Одессе

Президент попытался заинтересовать одного из крупнейших портовых операторов мира.

Зеленский предложил DP World взять в концессию один из украинских портов и построить яхтенную гавань в Одессе
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в понедельник встретился в Дубае с главой правления и гендиректором группы компаний DP World Султаном Ахмедом бин Сулаемом.

Как сообщается на сайте Офиса президента, их разговор касался инвестиций в Украину.

Зеленский рассказал бин Сулаему о концессии портов в Украине и об "инвестиционных нянях" для зарубежных компаний. Президент также сказал, что ему очень нравится идея со строительством марины (специально обустроенной гавани для яхт и катеров) и гостиницы в Одессе.

"Поэтому мы сегодня приглашаем компании DP World через такие концессии больше заходить на украинский рынок. У нас есть еще четыре порта, в которые может зайти компания. Второе - построить марину вместе с компанией, которая занимающейся подобными проектами", - сказал президент.

Зеленский также сказал гендиректору DP World, что в Украине приняли закон о внутреннем водном транспорте, и предложил "присмотреться" к возможностям в речных перевозках.

"Мне кажется, это привлекательный бизнес в Украине. И речь идет не только о туризме, а прежде всего - о перевозке грузов", - сказал он.

Напомним, что в 2020 году Украина сдала в концессию Херсонский морской торговый порт консорциуму компаний "Петро ойл энд кемикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария), а порт "Ольвия" в Николаеве - катарской QTerminals.

После этого Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что хочет продать три порта (Белгород-Днестровский, Скадовск, Усть-Дунайск) и сдать в концессию еще шесть (Черноморск, Бердянск, Одесса, Измаил, Мариуполь, Рени).

В начале 2020 года DP World, являющийся одним из крупнейших портовых операторов в мире, получил контроль над контейнерным терминалом в порту "Южный" возле Одессы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем ониЗеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем они
В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковидаВ украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида
Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19
Депутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавирусаДепутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавируса
Пожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозренияхПожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозрениях
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский встретился с премьером Объединенных Арабских ЭмиратовЗеленский встретился с премьером Объединенных Арабских Эмиратов
У Президента назвали имена украинских военных, погибших сегодня у НоволуганскогоУ Президента назвали имена украинских военных, погибших сегодня у Новолуганского
Зеленский о перспективах сотрудничества Украины и ОАЭ: агроинвестиции, военная техника и космосЗеленский о перспективах сотрудничества Украины и ОАЭ: агроинвестиции, военная техника и космос
На Донбассе трое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве: все погиблиНа Донбассе трое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве: все погибли
Зеленский: на "Экспо-2020" в Дубае Украина будет представлена на высоком уровнеЗеленский: на "Экспо-2020" в Дубае Украина будет представлена на высоком уровне
Зеленский охарактеризовал отношения Украины и ОАЭ как "динамичные"Зеленский охарактеризовал отношения Украины и ОАЭ как "динамичные"
Зеленский с женой уже прилетели в ОАЭ (обновлено)Зеленский с женой уже прилетели в ОАЭ (обновлено)
Зеленский просит Раду поддержать изменение подсудности ОАСК и проверку членов ВСПЗеленский просит Раду поддержать изменение подсудности ОАСК и проверку членов ВСП
Зеленский созывает СНБО на следующей неделеЗеленский созывает СНБО на следующей неделе
Зеленский по-китайски поздравил Си Цзиньпина с Новым годомЗеленский по-китайски поздравил Си Цзиньпина с Новым годом
Последние новости
Подгружаем последние новости