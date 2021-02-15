Зеленский предложил DP World взять в концессию один из украинских портов и построить яхтенную гавань в Одессе

Президент попытался заинтересовать одного из крупнейших портовых операторов мира.

Президент Владимир Зеленский в понедельник встретился в Дубае с главой правления и гендиректором группы компаний DP World Султаном Ахмедом бин Сулаемом.

Как сообщается на сайте Офиса президента, их разговор касался инвестиций в Украину.

Зеленский рассказал бин Сулаему о концессии портов в Украине и об "инвестиционных нянях" для зарубежных компаний. Президент также сказал, что ему очень нравится идея со строительством марины (специально обустроенной гавани для яхт и катеров) и гостиницы в Одессе.

"Поэтому мы сегодня приглашаем компании DP World через такие концессии больше заходить на украинский рынок. У нас есть еще четыре порта, в которые может зайти компания. Второе - построить марину вместе с компанией, которая занимающейся подобными проектами", - сказал президент.

Зеленский также сказал гендиректору DP World, что в Украине приняли закон о внутреннем водном транспорте, и предложил "присмотреться" к возможностям в речных перевозках.

"Мне кажется, это привлекательный бизнес в Украине. И речь идет не только о туризме, а прежде всего - о перевозке грузов", - сказал он.

Напомним, что в 2020 году Украина сдала в концессию Херсонский морской торговый порт консорциуму компаний "Петро ойл энд кемикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария), а порт "Ольвия" в Николаеве - катарской QTerminals.

После этого Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что хочет продать три порта (Белгород-Днестровский, Скадовск, Усть-Дунайск) и сдать в концессию еще шесть (Черноморск, Бердянск, Одесса, Измаил, Мариуполь, Рени).

В начале 2020 года DP World, являющийся одним из крупнейших портовых операторов в мире, получил контроль над контейнерным терминалом в порту "Южный" возле Одессы.